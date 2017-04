Die Treasure Chest Wine Show is die eerste van sy soort in Suid-Afrika en is daargestel om transformasie in die wynindustrie aan te spoor, terwyl dit ook die betrokke wynmakers bemagtig om hoër hoogtes te bereik Meer spesifiek sal daar vanaf die staanspoor op 13 swart, Suid-Afrikaanse wynmakers gefokus word, asook 1 BEE Organisasie binne die wynindustrie.

Afgesien hiervan poog die Treasure Chest Wine Show ook om ’n platform te skep vir wynkopers, sommeliers en wyn-fanatici om dié wonderlike wyne eerstehands te ervaar. Tog is dit nie net daargestel vir Dus kan jy uitsien om met van Suid-Afrika se voorste wyn-kenners skouers te skuur wanneer jy dié spesiale geleentheid bywoon.

Meer inligting:

Wanneer: 25 – 26 April 2017

Waar: Southern Sun Hotel, Pretoria

Tyd: 15:00 – 20:00

Toegang: Gratis