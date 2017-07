Tweede seisoen van Sara se Geheim op pad

Volgens Anneke Villet, toesighoudende vervaardiger vir Sara se Geheim by kykNET, was die eerste seisoen vir kykers ’n roerende ervaring:

“Die universele temas van liefde, opoffering, verlies, skande en leuens het gespreek tot ’n breë spektrum van kykers – oud en jonk. Seisoen twee gaan selfs meer geheime en onthullings navore bring. Sara se grootste geheim dreig om uiteindelik die lig te sien, Johan en Nicola se huwelik is op die spel, Maggie se stryd is nog ver van verby en die saak teen die Astonia-verkragters word in die hof bedwing.”

Roberta Durrant, vervaardiger van Penguim Films het bevestig dat die skrywers reeds besig is om aan die nuwe tekste te skaaf en hulle hoop om in Oktober 2017 aan die opvolgreeks te begin skiet. Kykers sal egter tot volgende jaar moet wag om die nuwe seisoen op lug te sien.

Lees ook: Ons gesels met Lee-Ann van Die Boekklub

Dit is egter nog net die begin vir die Dinsdagaand drama-tydgleuf op kykNET. Die tweede reeks van Boekklub is volgende week terug op kykNET (DStv-kanaal 144) om 20:00.

Lees ook: Verfilming aan Die Boekklub II begin

Ander kykNET-drama’s wat tans in produksie is, is Waterfront wat in Kaapstad geskiet word. Hierdie is ’n drama in samewerking met Showmax en sal Oktober 2017 op kykNET (DStv-kanaal 144) én op Showmax beskikbaar wees.

Lees meer oor kykNET se nuwe drama, Waterfront

Daar word ook binnekort aan ’n nuwe Paul C. Venter-drama geskiet. Dié reeks, Knapse Kêrels, sal in Januarie 2017 uitgesaai word.