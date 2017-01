Tyd vir oefen!

3 groot gimsondes

1. Geen opwarming en strekoefeninge nie

Jy spaar dalk tyd om nie voor die tyd op te warm en agterna te strek nie, maar die prys is hoog. Jou kanse op beserings is groter as jy met koue spiere begin oefen. Ná oefening is jou spiere in ’n verkorte toestand en is dit dus beter om te strek. Dit help ook om lang, soepel spiere te bou, eerder as kort bonkiges.

2. Swak tegniek

As jy ’n oefening verkeerd doen, kry jy nie waarde uit die oefening nie en kan jy beserings opdoen. Vra ’n instrukteur se hulp as jy ’n nuwe oefening begin, en konsentreer wanneer jy dit doen. As jy te moeg is om dit reg te doen, is dit tyd vir ’n blaaskans.

3. Moenie op een spiergroep fokus nie

Eerstens lyk dit koddig, maar veel belangriker skep dit wanbalans in jou spiere wat tot beserings kan lei. Moenie net op die trapklimmer werk om jou beenspiere te verbeter nie. Probeer elke week ’n ander masjien om ander spiere te oefen.

Kopoefeninge ontlaai jou emosies

Instrukteurs van joga en ander “kopoefeninge” soos pilates sien dat mense in die klas soms sonder rede aan die huil raak. Een van die verduidelikings is omdat die liggaam soms emosies “stoor”, hoewel die kop dit reeds verwerk het. Deur sekere spiere te ontspan, kan jy van die spanning ontslae raak. Die ander teorie is dat jy bloot meer op jou wese fokus as jy dié soort mediterende oefeninge doen en so meer onbewustelike spanning kan identifiseer.