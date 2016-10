Kaapse grimeerkunstenaar Gemma Dawn is ’n passievolle veganis. Sy deel haar insig oor wat die term behels en beantwoord ons vrae oor veganis-vriendelike skoonheidsprodukte.

Wat beteken veganisme?

Volgens The Vegan Society is veganisme ’n manier van leef waar jy so ver moontlik en prakties uitvoerbaar die uitbuiting of wreedheid teen diere vir kos, klere of enige ander doeleindes, uitsluit. Veganiste (oftewel “vegans” soos wat die Engelsman dit noem), volg ’n plant-gebasseerde dieet wat all voedsel afkomstig van diere soos vleis (ook vis, skulpvis en insekte), suiwelprodukte, eiers, heuning en ander produkte soos leer of produkte wat op diere getoets word, uitsluit.

Gemma Dawn oor veganisme

Dink jy veganiste moet noodwendig veganis-vriendelike skoonheidsprodukte gebruik?

Absoluut! Nie net veganiste nie, maar almal wat omgee oor goedheid en ’n minder wreedsame lewe wil leef. As veganis het ek gekies om nie die slagting van diere te ondersteun nie en dit moet deur al my besluite wat ek neem duidelik wees – van kos tot kleure en skoonheidsprodukte.

Wat is jou gunsteling veganis-vriendelike skoonheidsprodukte?

Ek hou van Lavish Natural Skin Care en Esse. Vir grimering gebruik ek Inthusiasm – dit is aanlyn beskikbaar (klik hier).

Lavish Sweet Dreams Intense Night Cream (R165)

Lavish Beautiful Day Daily Face Cream (R160)

Inthusiasm Mineral Powder Foundation (R250)

Inthusiasm Trio Compact Eye Enhancers (R155)

Inthusiasm Natural Lipstick (R125)

Esse Gel cleanser (R200 vir 100ml en R310 vir 200ml)

Esse Cocoa Exfoliator (R265)

Hoe kyk ’n mens na bestanddele?

Jy moet jou eie huiswerk doen, want al word ’n produk nie noodwendig op diere getoets nie, word van die betanddele dalk wel op hulle getoets.

Ons sê: Jy gaan baie navorsing moet doen. Peta gee ’n lysie van produkte om te vermy. Selfs hier is dit moeilik om te onderskei want sommige bestanddele kan van plante of diere afkomstig wees. Al die bestanddele op die lysie is dus nie noodwendig sleg nie.

Voorstelle van veganis-vriendelike produkte

Nak Aromas Blonde Conditioner & Shampoo (R320 elk)

Nought Intense Care Hair Care (R149,95)

Noughty Care Taker Hair Care Shampoo (R149,95)

Oway Volumizing Hair Bath (360) en Oway Volumizing Root Spray (R390)

Eco Diva Anti-Aging Face Cream (R350)

Eco Diva Anti-Aging Face serum (R415)

Elli Face Serum (R420)

Elli Body Oil (R380)

Dr. Hauschka Soothing Cleansing Milk (R548)

Dr. Hauschka Cleansing Cream (R350)

Le Riche Luxe Oil Cleanser (R320)

African Organics Kalahari Body Lotion (209)

Team Dr Joseph Intense Revitalizing Mask (R580)

Team Dr Joseph Intense Repair Well Aging Mask (R870)

The Body Shop Ethiopian Deep Nourishing Mask (R300)

The Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask (R300)

SpaRitual Spring Collection Nail Lacquer (R175 elk)

SpaRitual Vegan CC Crème (R265 elk)

Bodyography Brushes (R125 - R580)

Bodyography Flawless finish (R350)

Bodyography Radiance Boost (R350)