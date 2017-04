Veilig op die paaie

Die volgende syfers van wat gedurende Paasnaweek 2017 op die paaie plaasgevind het, vertel ’n hartseer storie:

235 sterftes op ons paaie

1 738 motoriste is in hegtenis geneem

354 motoriste is beboet vir oorlading

843 motoriste is gevang omdat hulle sonder ’n rybewys bestuur het

Met nog twee openbare vakansiedae wat voorlê (Vryheidsdag op 27 April en Werkersdag op 1 Mei) sal baie mense weer op reis wees na vakansiebestemmings.

Die Suid-Afrikaanse Versekeringsvereniging (SAIA) wil graag voorkom dat die ongeluksyfer van die Paasnaweek herhaal aangesien die sterftesyfer vanjaar 51% hoër was as in 2016.

Goeie raad tydens ongelukke

* As iemand beseer is, mag jy nie die voertuie wat by die ongeluk betrokke was, verskuif nie.

* Let op wat onmiddellik voor en na die ongeluk gebeur het. Was die ander bestuurder besope? Het hy sy selfoon gebruik? Het hy nalatig of te vinnig gery?

* Gebruik jou selfoon om foto’s van die ongelukstoneel uit verskillende hoeke te neem. Sluit ’n foto van die ander kar se registrasienommer in, ingeval hulle probeer om van die ongelukstoneel weg te ry.

* Kry die kontakbesonderhede van die ander party wat by die ongeluk betrokke was. Jy het sy volle naam, kontaknommers (probeer om ’n landlyn en selnommer te kry), adres, ID-nommer en voertuigregistrasienommer nodig. Gaan na of die motor gelisensieer is en vra die eienaar of die motor verseker is en by watter versekeringsmaatskappy.

* Kry die kontakbesonderhede van die paramedici, verkeersbeamptes en sleepwa-bestuurders op die toneel sodat jy later ongelukbesonderhede kan nagaan indien nodig.

* Meld ’n ongeluk binne 24 uur by die polisie aan.