Veilig sonbruin

Selfverbruining

As jy dadelik (of binne ’n paar uur), kleur wil hê en jy taamlik gemaklik is daarmee om selfverbruiningsprodukte aan te wend, is hierdie vir jou.

Begin so week voor die tyd en skrop jou lyf en bevogtig, sodat jou vel nie droog is nie (wat kan maak dat die selfverbruining streperig is).

Hoe meer jy meng en vryf, hoe beter is die kanse dat jy dit egalig aanwend.

’n Gekleurde produk is makliker om aan te wend, want dan kan jy sien waar jy meer of minder aangewend het.

Was na die tyd dadelik jou hande met warm, seperige water.

Wend dit saans aan nadat jy gebad of gestort het en dra donker nagkleure en wag so uur voordat jy in die bed klim.

As daar strepe is, wend ’n lyfskrob aan die area en smeer nog ’n ligte lagie aan.

’n Getinte lyfroom kan ook help om strepe weg te steek.

Probeer hierdie produkte:

Organiese, botaniese bestanddele. Vita Liberata Deep Untinted Self Tan Lotion (R795)

Absorbeer vinnig, met aalwynjel en vy-ekstrak. Clarins Self Tanning Milky Lotion (R320)

Hidrerende, mooi goue kleur. BioNike Self-Tan

Australian Gold Self Tanning Lotion R239.95



Geleidelike selfverbruining

Hierdie produkte bevat minder van die bestanddeel wat kleur gee, en jou lyfkleur ontwikkel geleidelik. Foute is minder sigbaar en jy het meer beheer oor hoe donker of lig jy wil wees. Wend dit aan soos wat jy selfverbruiningsprodukte aanwend (nie soos lyfroom nie).

Probeer hierdie produkte:

Ou staatmaker! Caribbean Tan Gradual Tanner R99,95

Gee kleur en verferm. Skinny Tan Gradual Tanner R320

Palmer's Natural Bronze Body Lotion



Getinte lyfroom

’n Goeie keuse as jy kleur wil hê, maar skrikkerig is vir selfverbruining. Hierdie is soos grimering vir jou lyf, en baie formules was ook nie af as jy swem nie. Ons hou van The Body Shop Honey Bronze Drops of Sun Holiday Glow. Jy gooi net ’n druppel (of meer as jy dit donkerder wil hê), hiervan by jou gewone room (gesig of lyf) vir ’n mooi mat kleur (geen blink deeltjie of oranje kleur nie).

Probeer hierdie produkte:

Slim kopie! The Body Shop Darkening Shad Adjusting drops R300

Waterbestand en verdoesel merke. Vita Liberata Body Blur R1 030

Mooi glans en kleur. GloMinerals Body Bronzer R436