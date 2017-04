Verruklike salm en Chardonnay-paring vir Moedersdag!

Geposjeerde salm met olyfolie

Bestanddele:

500 g salm, rofweg in 4 porsies van 125 g elk gesny

genoeg olyfolie om die salm te bedek

sout en witpeper

1 bondel preie

3 teelepels ongesoute botter

1 koppie droë witwyn

½ koppie crème fraiche

1 bondel vars grasuie, fyngekap

Voorbereiding:

Preie

Verwyder die boonste, groen gedeelte, asook die wortels van die preie. Sny elke prei in die helfte, volgens lengte en dan dwarsoor om klein, halfsirkels te vorm. Plaas die preie in ’n groot pot en bedek met water. Roer deurgaans om van enige vuiligheid ontslae te raak. Verwyder die preie met ’n sif en plaas in ’n pan met die botter, witwyn, sout en peper. Kook alles op ’n lae hitte tot die wyn verdamp het en die preie sag is (ongeveer 25 – 30 minute). Hou alles warm tot jy gereed is om te bedien.

Crème fraiche

Plaas die crème fraiche in ’n bak, saam met die dun gesnyde grasuie, sout en peper en meng goed.

Salm

Plaas die olyfolie in ’n groot pot en verhit tot 65 ˚C. Strooi sout en peper oor die salm-filette en gebruik ’n gaatjieslepel om elke fillet in die warm olie te plaas. Maak seker die hele filet word deur die olie bedek. Laat die salm in die olie vir 8 – 10 minute. Gebruik weer die gaatjieslepel om die salm uit die olie te verwyder en plaas op kombuispapier om oortollige olie te dreineer.

Bediening:

Deel die preie oor vier borde. Plaas ’n salm-fillet op elke bord en rond af met ’n skeppie van die grasui- en crème fraiche-mengsel.

Geniet die dis saam met ’n glasie KWV Classic Chardonnay.

Dié elegante wyn het note van lemoenbloeisels, perske en lemmetjie. Die palet is droog met n tikkie perske. Elke sopie word afgerond met ’n blywende, romerige smaak.





Twee gelukkige lesers kan elk ’n kis KWV Classic Chardonnay WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld

Kompetisie sluit 1 Mei 2017 om 24:00

Vraag: Wat is op jou Moedersdag-spyskaart? *

Naam *

Van *

Kontaknommer *

Posadres *

Fisieke adres *

E-posadres *

Het jy die reëls en voorwaardes gelees? * Ja Nee

Mag rooi rose jou van enige spesiale aanbiedinge laat weet? * Ja Nee