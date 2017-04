Versot op knielengte-stewels

~

Winter is om die draai en met die groot verskeidenheid stewelstyle is daar ’n paar wat by elke uitrusting, persoonlikheid en bui kan pas. Hoewel style kom en gaan, is die klassieke knielengte stewel hier om te bly. Hierdie tydlose item is geskik vir enige geleentheid, mits jy dit reg stileer. Hier is een stewel wat by drie verskillende geleenthede aangetrek kan word. Deur Bea Lingenfelder. Hooffoto: Poetry