Viniel vir jou huis

Glasflesse

Besit jy enige ou glasflesse? Gebruik mooi viniel-plakkers om dit te omskep en in jou kombuis as deel van jou dekor te gebruik. Groter flesse is ook prakties vir stoorplek. Kleiner flessies, waaruit jy iets kan drink, kan ook met viniel geplak word – ’n nuwe voorkoms vir flesse!

Viniel in hierdie foto: Crei Designs – jy kan ook jou eie patrone en ontwerpe vir hulle stuur.













Fotorame

Die meeste van ons het ou fotorame wat nie meer gebruik word nie. Moenie dat dit stof opgaar nie! Vingerhappies is altyd ’n wenner wanneer gaste kom kuier. Maak vir jou keramiek-‘skinkborde’.

Viniel in hierdie foto: Crei Designs – jy kan ook jou eie patrone en ontwerpe vir hulle stuur.









Kombuis

Is die mure in jou kombuis vaal en leeg? Jy kan dit in ’n japtrap verander met hierdie pragtige viniel-teëls. Die teëls is individueel beskikbaar, so jy kan dit plak soos jy wil. In hierdie kombuis was die area net bo die plate baie leeg en met die viniel het dit dadelik na iets meer modern begin lyk.

#rooirosewenk

Voordat jy begin plak, meet die area en kyk presies hoe die plakkers kan pas. Dit sal voorkom dat jy dit nie oneweredig plak nie. Met teëls soos heirdie moet die patrone wat teen mekaar geplak word redelik presies wees, anders gaan mens dadelik die foute raaksien.

Viniel teëls in hierdie kombuis – Hope Vol Hoop









Kyk na die gallery hieronder vir nog inspirasie.

Seevoëls (R449.99) Eye Candy Decor

42 pandas (R300) My Wall Tattoos

42 boompies (R340) Twiggy

28 viniel voëls (R189) Fantastick Wall Decor

Bordkryt viniel (R340) Twiggy

21 waatlemoene (R380) Twiggy

10cmx10cm teels (R25 elk) Fantastick Wall Decor



Verskaffers

• Crei Designs – www.creidesigns.com

• Eye Candy Décor – www.eyecandydecor.co.za

• Twiggy – www.twiggy.co.za

• Hope vol Hoop – https://www.facebook.com/HopeVolHoop/

• My Wall Tattoos – www.mywalltattoos.com

• Sticky Things – www.stickythings.co.za

• Wall Art Studios – www.wallartstudios.com