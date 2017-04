Vintage Idees Mark 2017

Vintage Idees word aangebied by die elegante Simondium’s Country Lodge en vier alles wat vintage is, met ’n addisionele toevoeging van speelse ‘retro-sjiek’. Internasionaal is die vintage tendens steeds witwarm en die retro neiging se toenemende gewildheid herroep die glorie van die 70’s en 80’s.

Jy gaan beslis jou naweek opkikker met ’n besoek aan dié unieke mark waar markgangers hulle gaan verlustig in die wye verskeidenheid vintage en retro dekoritems, klere, juweliersware, glas- en silwerware, kombuisbykomstighede, interessante fokusitems vir die tuin en selfs kosbare antieke stukke. En kos? Ja natuurli! Die Deli neem ook ’n tree terug in tyd en sal heerlike tuisgemaakte lekkernye en peuselgoed aanbied om die koskas vol te hou. Benewens die fantastiese kos, is daar ook wyn en musiek vir ekstra naweekpret.

So, kom en tintel al jou sintuie vir ’n lekkerloop terug in tyd!

*Simondium’s Country Lodge is geleë langs die R45 tussen Paarl en Franschhoek en is maklik toeganglik vanaf Kaapstad en Stellenbosch. Die Vintage Idees Mark is oop van 09h30 to 16h00 op Donderdag tot Sondag en tot 15h00 op Maandag, 1 Mei 2017. Kaartjies kos R30 per volwassene, terwyl kinders onder 18 gratis toegang geniet. Parkering en sekuriteit is beskikbaar.

Vir meer inligting, besoek www.vintageideas.co.za of skakel 021 874 1046.