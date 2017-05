Viooltjiemakrolletjies

Genoeg vir 12

200 g (2 pakkies) gemaalde amandels

110 g versiersuiker

70 g strooisuiker pers voedselkleursel (ek het jel-voedselkleursel by ’n spesialiteitsbakwinkel gekoop)

2 eierwitte van 2 ekstra-groot eiers

romerige vulsel

12 vars viooltjies vir versiering (spoel af voor gebruik)

Voorverhit die oond tot 130 °C. Voer ’n groot bakplaat met bakpapier uit.

1 Sif die amandels deur ’n baie fyn sif. Weeg die amandels weer af sodat jy 100 g fyn amandelmeel het. Sif die amandels en die versiersuiker drie maal saam.

2 Klits die eierwitte tot sagte punte vorm. Voeg die strooisuiker eetlepel vir eetlepel by terwyl jy deurentyd klits.

3 Klits tot die mengsel dik en blink is. Vou die meringuemengsel by die amandelmengsel in. Voeg terselfdertyd ’n drupel van die voedselkleursel by.

4 Meng die mengsel deeglik, jy hoef nie te versigtig met die eierwitte te werk nie.

5 Skep die mengsel in ’n spuitsak met ’n 1½ cm-tuit en spuit 2½ cmsirkels op die voorbereide bakplaat. Los ’n opening van 5 cm tussen elkeen. Bak vir 15 min.

6 Maak die oonddeur effens oop en bak vir nog 30 min. Haal uit en laat afkoel.

7 Haal die makrolletjies versigtig met ’n paletmes van die bakpapier af.

8 Skep die rome-rige vulsel (resep langsaan) in ’n spuitsak met ’n 2½ cm-tuit en spuit ’n bietjie in die middel van 6 van die makrolletjies. Druk die room plat deur die tweede een bo-op vas te druk sodat die room net so effentjies langs die kante sigbaar is.

9 Sit op ’n mooi opdienbord en sit ’n viooltjie op elke makrolletjie.