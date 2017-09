Voordat jy met ’n gesin begin …

Om ’n gesin te begin is een van die grootste besluite in jou lewe – en een wat nie sommer liggies geneem moet word nie. Hier is ’n paar punte waaraan jy moet dink voor jy met ’n gesin wil begin.

Jy sal nooit finansieel gereed wees nie

Moenie wag tot jy finansieel sterk staan nie. Kinders is duur en jy sal nooit genoeg geld gespaar hê om al die uitgawes te dek wat saam met kinders kom nie. Solank jy met ’n beginfonds wegspring, sal die geld kom; jy sal altyd ’n plan maak en alles sal uitwerk.

Die regte redes

Waarom wil julle jul gesin uitbrei – en is dit om die regte redes? Hier is ’n paar verkeerde redes: druk van jou (skoon)ouers; groepsdruk omdat al jul vriende reeds babas het; julle wil kinders kry om ’n probleem in jul verhouding reg te stel … Dink daaroor na en vra jou af vir wie julle ’n gesin begin, en hoekom? Onthou, kinders is ’n lewenslange verantwoordelikheid, en julle moet doodseker wees dat julle om die regte redes met ‘n gesin begin.

Maak seker julle het ’n gesonde verhouding

Om kinders groot te maak is nie kinderspeletjies nie. Dis moeilike en harde werk en verg baie opofferings. Die kanse is groot dat jou verhouding met jou wederhelfte op die agtergrond geskuif gaan word en dat die verhouding in die begin sal swaarkry. Voordat julle enigsins aan kinders dink, moet julle seker wees dat jul verhouding sterk genoeg is. Vra julle af of jul verhouding (minstens) 18 jaar van ouerskap kan oorleef.

Wees op dieselfde blaadjie

Jul verhouding moenie net sterk genoeg wees nie, maar julle moet ook saamstem oor die manier waarop julle ouerskap wil aanpak, en hoe julle die kind(ers) wil grootmaak. Dit klink dalk vanselfsprekend, maar baie paartjies het nie gesprekke voor die tyd oor hoe hulle glo kinders grootgemaak moet word nie. Vra jouself en jou maat vrae soos dié: hoe sal ons ons kind straf vir stoutigheid? Watter skool moet die kind bywoon? Glo ons in “tough love”, of wil ons ’n meer sensitiewe kind grootmaak? Mag ons kind suiker eet?