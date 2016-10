Vrolike materiaal en plakpapier vir lente

Wenke vir die meng van patrone:

Kies onewe getalle soos die nommer 3. Drie is die minimum getal patrone wat jy moet kombineer. Die geheim is om die skaal van die patrone in verskillende groottes te gebruik.

Patroon 1

Kies die prominentste patroon versigtig omdat die ’n baie belangrike invloed op jou vertrek sal hê. Gebruik die grootste patroon ontwerp.

Patroon 2

Kies ’n patroon met ’n ander ontwerp wat die helfte van die grootte van die eerste patroon is. Indien jou eerste patroon ’n groot blommotief is, is geruite of geometriese ontwerpe perfekte pasmaats. Hou in gedagte dat die kleure moet ooreenstem.

Patroon 3

Die derde patroon kan ooreenstem met die ander twee patrone. Herhaal ten minste 2 of 3 kleure. ’n Fyn blom-ntwerp werk goed saam met ’n groter blom-ontwerp of weereens geruite of gestreepte materiaal.

Hertex Bloomingdale (R558.60)

Field trip (R355 pm) Biggie Best

Artisan (vanaf R325) Biggie Best

Pincushion (R595 pm) Skinny laMinx

Flower fields (R595 pm) Skinny la Minx

Mardi Gras (R625 pm) Stuart Graham Fabrics

Cube Collection (R425 pm) Stuart Graham Fabrics

Tahlia butterfly muurpapier (R1 785 per rol) Sasi

Marguerite Strawberry Flowers-muurpapier (R1 500 per rol) Sasi

Honolulu Palm Green by Julien-muurpapier (R899.95 per rol) Wallpaper Inn

Flutterby Pearl by Julien MacDonald (R899.95 per rol) Wallpaper Inn

Verskaffers

www.hertex.co.za

www.biggiebest.com

www.skinnylaminx.com

www.sasiwallpaper.co.za

www.stuartgraham.co.za

www.wallpaperinn.co.za