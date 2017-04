Wat dink jy: Wen met Beaucience

Beaucience is ’n trots Suid-Afrikaanse velsorgreeks wat van natuurlike bestanddele gemaak word. Die reeks is gemik op die omgewingsbewuste verbruiker, want hulle gebruik sover moontlik omgewingsvriendelike verpakkingsmateriaal. Die teenverouderingsreeks vir albei geslagte bevat die aktiewe bestanddeel Proteasyl TP, wat van die ertjieplant afkomstig is, plooie teëwerk en die vel vernuwe en voed.

Besoek die webblad by www.beaucience.co.za vir meer inligting.

Stem “ja” of “nee” op die onderstaande vraag en voltooi die vorm om in aanmerking te kom vir die prys.

Sluitdatum: 15 Mei 2017

Bepalings en voorwaardes geld

Vraag: Sal jy ’n lewensveranderende besluit neem? * Ja Nee

Naam *

Van *

Kontaknommer *

Posadres *

E-posadres *

Het jy die reëls en voorwaardes gelees? * Ja Nee

Mag rooi rose jou van enige spesiale aanbiedinge laat weet? * Ja Nee