Wees sonbril-slim

Wie kan net nie ’n mooi sonbril weerstaan nie, ten spyte daarvan dat jy reeds vier sonbrille êrens in jou kas laat rondlê? Baie sonbrille beskerm jou oë egter nie teen sonstrale nie. ’n Amerikaanse studie het bewys dat anders as jou vel wat haartjies bevat, is jou oë die enigste orgaan wat direk aan ultraviolet (UVA & UVB)- sonstrale blootgestel word. En dít kan tot katarakte, gedeeltelike of selfs permanente blindheid lei, omdat die oog se retina geen beskerming teen die son se strale het nie.

Daarom is sonbrille vandag nie net ’n bykomstigheid nie, maar ’n noodsaaklikheid. Daar is gelukkig so baie ontwerpe dat jy seker kan wees om jou pasmaatbril te vind.

6 wenke om in gedagte te hou tydens jou sonbrilsoektog

Die belangrikste is om in ’n sonbril te belê wat jou teen UVA- en UVB-strale beskerm. Die meeste sonbrille absorbeer reeds UVB-strale omdat die lens van glas of plastiek gemaak is, maar UVA-strale is gevaarliker en dit is belangrik dat jou sonbril jou oë teen albei moet beskerm.

Kies ’n bril wat gemaklik sit – nie te smal nie, maar wat ook nie afval wanneer jy vinnig kant toe kyk nie. ’n Sonbril word nie verniet jou tweede paar oë genoem nie, jy moet amper vergeet dat jy een dra.







Soek ’n sonbril wat die beste by jou leefstyl pas – as jy gedurig jou sonbril op jou kop ronddra, moet jy liefs nie een met aanskroef-neuskussings kies nie. Só sal jy vermy dat jou hare om die fyn skroefies bo-op jou kop koek. As jy hardhandig met jou bril werk, kies ’n sterk raam wat effens dikker is om alle aktiwiteite en hantering te weerstaan.













Die vel onder jou oog is ’n baie sensitiewe deel, daarom is dit belangrik om ’n bril te kies wat jou oogbanke beskerm, sonder om jou soos ’n vrugtevlieg te laat lyk.



As jy onseker is, kies eerder ’n klassieke, tydlose styl. ’n Vierkantige raam met ’n effense katoog is ’n gunsteling en pas by amper enige gesigvorm. Hou die raam eenvoudig om dit by enige uitrusting te dra.

Kies ’n sonbril wat by jou gesigvorm pas. As jy fyn gelaatstrekke het, is dit beter om ’n dunner raam met kleiner lense te kies.