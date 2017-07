Wees waterwys met hierdie wenke

Was jou hande sonder water

Al doen jy hierdie net ’n paar keer per dag, kan jy liters water spaar. Hou houers “hand sanitizer” by wasbakke. Let wel: dit kan jou hande meer uitdroog so hou maar handerooom ook daarby.

Probeer hierdie produkte:

Good Stuff Hand Sanitizer (R15,95 beskikbar by Dis-Chem)

Natures Nourishment Hand Sanitizer in Lavender (R9,95 vir 30ml)

Clicks Hygeniene Waterless Sanitizer Sensitive (R29,95)

Woolworths Waterless Lemon Hand Cleanser (R18,95)

Verwyder grimering sonder water

Met produkte soos micellar water is dit nie nodig om jou gesig ook te was nie. Dit dien as ’n tipe magneet wat vuiligheid uittrek en watte hiermee saam is alwat jy nodig het.

Probeer die volgende produkte:

NEUTROGENA® Hydro Boost Micellar Water (R99,95 vir 200ml)

L’Oreal Skin Perfection Micellar Water (R109,95)

Garnier Micellar Water in Sensitive or Pure Active (R79.95 elk)

La Roche-Posay Effaclar (olierige vel) Micellar Water R 180

La Roche-Posay Micellar Solution (R180)

RVB SKINLAB diego dalla palma Micellar Cleanser (R435 beskikbaar by uitgesoekte salonne en spas, Kontak 021 701 2900 vir meer inligting)

Sorbet Salon Skin 3-in-1 Micellar Water, (R59,95 vir 100ml en R129,95 vir 300ml) beskikbaar by Clicks

As jy egter nie sonder gesigwas kan nie, verwyder eers jou grimering met grimeerlappies of grimeerverwyderaar en watte en was jou gesig dan net vinnig met ’n gesigwas en water. Sodoende hoef jy nie jou gesig ’n paar keer te was om ook van grimering ontslae te raak nie.

Probeer die volgende produkte:

L’Oreal Skin Perfection Soften and Soothing Cleansing Wipes (R69,95)

NEUTROGENA® Hydro Boost Facial Wipes (R99.95)

African Extracts Classic Care Rooibos 3-in-1 Facial Wipes (R48,99 beskikbaar by Dis-Chem en uitgesoekte salonne)

Juliette Armand Biphase Eye Make-up Remover (R 475 for a 210 ml)

JOHNSON’S® Daily Essentials Nourishing Facial Cleansing Wipes (R54.95)

Harewas: mis ’n dag

Met droë sjampoe hoef jy werklik nie elke dag hare te was nie. Mense met fyn hare sukkel gewoonlik die meeste met hare wat teen kopvelle vassit, maar droë sjampoe absorbeer oortollige olie en gee lekker volume. En vir brunette is daar goeie nuus, daar is nou heelwat droë sjampoes beskikbaar. Ons gebruik dit sommer gereeld as ’n stileermiddel vir volume.

Probeer die volgende produkte:

Label.m Dry Shampoo (R254 kontak 021 448 8847 vir meer inligting)

Philip Kingsley One More Day Dry Shampoo R385 vir 50ml beskikbaar aanlyn by www.bestofbeauty.co.za)

TRESemmé Instant Refresh Radiance Dry Shampoo (R 79,99)

Label.m Dry Shampoo Brunette (R254)

Wees dag twee ’n bietjie meer kreatief en speel met haarstyle of dra jou hare in ’n poniestert as jy langer hare het. Vlegsels werk beslis ook beter as jou hare “minder skoon” is. Die half op, half af styl is ook ’n wenner.

Kyk hier:

Ponies-stert. Foto: Pexels

Vlegsels Foto: Pexels

Half op, half af styl Foto: Instagram @bealingenfelder

Half op, half af styl. foto: Pexels