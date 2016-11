Wen 1 van 2 Darling Brew-geskenkpakke van R1 000

Drie van Darling Brew se bobaas biere word dié Kersfees in een geskenkpak verkoop: die Red Goblin, Blood Serpent, en ook hul bekroonde Long Claw-bier.

Red Goblin is bekend as die brouery se jaarlikse Kersfees-bier met geure van kaneel, gemmer en naeltjies, terwyl Blood Serpent hul innoverende, koolstofneutrale bier is wat reeds verskeie opslae in die kunsbier-mark gemaak het. Laastens is Long Claw ’n spesialiteitsbier wat goud by vanjaar se Suid-Afrikaanse Bier Trofee-toekennings ontvang het.





Midnight Hawk is Darling Brew se weergawe van ’n Nuwejaarsdrankie en is nie deel van die Kersfees-geskenkpak nie. Dié Perske Ale is ’n eerste vir die Darling Brew-brouery, maar nietemin beloof dit om gou ’n gunsteling onder kunsbier-liefhebbers te word.

Met verskeie ondertone van hout en vanielje, saam met ’n heerlike perskegeur, is dié bier beslis een vir feesviering. Geniet dit saam met steak en wortelgroente óf doen ’n kaas-en-bier-paring met Feta, ricotta of Chevré (bokmelkkaas).









Twee rooi rose-lesers kan elk ’n Darling Brew-geskenkpak ter waarde van R1 000 wen. Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

