Wen 1 van 5 ALL GOLD-konfyt-geskenkpakke van R500 elk

Suid-Afrika se gunsteling- ALL GOLD-konfyte het onlangs ’n nuwe reeks produkte, die innoverende ALL GOLD Skweezi-konfyte, bekendgestel. Dié oulike Skweezi-bottels is ’n eerste vir die Suid-Afrikaanse mark en is van verlede maand af op die rakke beskikbaar. Hoewel dit nuwe verpakking is, is dit steeds die bekende ALL GOLD-konfyte wat jy keer op keer kan geniet. Sodoende belemmer die gerieflike gebruik nie die smaak of tekstuur nie.

Die ALL GOLD Skweezi-konfyte is beskikbaar in vier heerlike geure: Aarbei, Peer en Mango, Perske en Appelkoos en Gemengde Vrugte.

Besoek ALL GOLD se splinternuwe webblad by allgold.co.za vir meer inligting oor die ALL GOLD Skweezi-konfyte en hoe om dit in verskeie resepte te gebruik.

Vyf lesers kan elk ’n ALL GOLD -konfyt-geskenkpak propvol ALL GOLD-konfyt-produkte WEN! Vertel ons watter ALL GOLD Skweezi-konfyt jy op ’n botterbroodjie of ’n croissant sal geniet en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld

Kompetisie sluit: 24 Julie 2017 om 24:00.

