Wen Appletiser-geskenkpakke van R600

Appletiser is vir die eerste keer in 1966 deur Edmond Lombardi in die asemrowende Elgin Vallei in die Wes-Kaap gemaak. Oor die jare heen het Appletiser een van Suid-Afrika se mees geliefde handelsmerke geword. Dit het ook ’n gesogte drinkding tydens sosiale byeenkomste geword; daarom noem ons dit die ‘sjampanje van koeldranke’.

2016 was ’n groot jaar vir Appletiser, aangesien dié ikoniese handelsmerk vanjaar sy 50ste herdenking vier. Daarom kan 5 gelukkige rooi rose lesers elk ’n Appletiser-geskenkpak ter waarde van R600 wen. Elk van dié geskenkpakke bevat ’n shaker, muddler, stirrer en ysbak.

Reëls en voorwaardes geld.

Sluitdingsdatum: 5 Desember om 24:00

