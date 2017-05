Wen Dermastore-produkte vir Ma

SkinCeuticals is ’n topklas velsorgreeks wat wêreldwyd ’n voorloper in aanwendbare anti-oksidante is. Hul produkte bevat klinies-bewysde formules wat kernbelangrike beskerming teen omgewings-aggressors bied, terwyl dit sag op die vel is en as teenverouderingsmiddels dien. Die anti-oksidante in hul produkte beveg vry-radikale en dra sodoende by tot die voorkoming van fyn lyne, plooie en pigmentasie. Dit stimuleer ook kollageen-produksie in die vel.

Dermastore®, Suid-afrika se eerste aanlyn-winkel vir Kosmoseutiese spesialis produkte het ʼn innoverende aanlyn vel-assessering wat deur Dr Ian Webster (eienaar en Dermatoloog) ontwerp is, om te verseker dat jy betroubare voorstelle vir jou individuele veltipe ontvang. Verder het hulle ook ’n aanlyn kletskamer met ’n voltydse, opgeleide skoonheidsterapeut beskikbaar ten einde te verseker dat die regte raad betreffende velsorgprodukte en- roetines ontvang word.

Boonop bederf Dermastore® ook elke kliënt met gratis monsters wat met alle verkope uitgestuur word. Hulle het selfs ook ʼn lojaliteitsprogram waar jy op huidige aankopies, punte verdien. Dié punte kant op hul beurt weer as afslag op volgende inkopies verruil word – en wie hou nie van afslag nie?

Verras Ma met ’n goeie sonskerm om haar vel elke dag te beskerm. SkinCeuticals se wye spektrum sonskerms is wonderlik om die skade van UV-radiasie te bekamp. Gebruik dit saam met hul wêreldklas, aanwendbare anti-oksidante, soos die C E Ferulic-serum, vir ekstra beskerming.

Vir meer inligting, besoek die Dermastore-webstuiste hier.

Twee gelukkige lesers kan elk ’n Dermastore Prevent + Protect-stel van R2 875 WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Elke geskenkpak bevat ’n SkinCeuticals C E Ferulic, asook ’n SkinCeuticals Physical Matte UV Defense SPF 50.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit op 15 Mei om 24:00.

