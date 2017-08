Wen dubbelkaartjies na ‘Cape HOMEMAKERS Expo’

Vanjaar se Cape HOMEMAKERS Expo bring hulde aan jou huis met ’n indrukwekkende reeks produkte en professionele dienste. Verskeie onderwerpe sal gedek word, elk met sy eie uitstallers en kenners, soos die live by DESIGN, ARTISAN square, take it OUTSIDE en the MARKET-afdelings.

Besoekers kan ook uitsien na eksklusiewe kompetisies, winskopies en spesiale aanbiedinge wat hier te vinde sal wees. Hetsy jy op soek is na inspirasie vir jou volgende doen-dit-self projek, raad wil vra vir die huishoudelike projek waarmee jy tans doenig is of bloot net iets mooi vir jou huis of tuin wil aanskaf – vanjaar se Cape HOMEMAKERS Expo is beslis ’n moet-besoek!

Besoek hul webblad vir meer inligting.

Belangrike inligting

Wanneer: 31 Augustus tot 3 September

Waar: Kaapstadse Internasionale Konferensiesentrum (KIKS)

Tyd: Donderdag – Saterdag: 10:00 – 20:00 | Sondag: 10:00 – 18:00

20 gelukkige rooi rose-lesers kan elk dubbelkaartjies na vanjaar se ‘Cape HOMEMAKERS Expo’ WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld

Kompetisie sluit: 29 Augustus om 24:00.