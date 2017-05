Wen dubbelkaartjies na die Color Run

Vanjaar se Color Run-tema is “Superhelde”, so maak seker jy trek jou beste kostuum vir dié prettige geleentheid aan! Boonop is daar vanjaar ook ’n lekker prys op die spel. Color Run is op soek na Suid-Afrika se beste Superheld om hom/haar na Parys, Frankryk te stuur waar hulle aan die Europese Color Run sal deelneem.

Pretorianers kan uitsien na ’n opwindende Color Run by die Waterkloof Lugmagbasis op 27 Mei 2017.

Belangrike inligting:

Wanneer: 27 Mei 2017

Waar: Waterkloof Lugmagbasis, Pretoria

Tyd: 14:00

Ons gee ook dubbelkaartjies weg na vanjaar se Color Run in Benoni.

Wanneer: 21 Mei 2017

Waar: Benoni Northerns-sportsklub, 1 Brodigan str, Benoni

Tyd: 14:00

Vir meer inligting, besoek thecolorrun.co.za

