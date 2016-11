WEN dubbelkaartjies na die ‘Jonathan’-premier

Suid-Afrika is behoorlik aan die gons oor die langverwagte komedie, Jonathan, wat op 2 Desember landswyd vrygestel gaan word. Dié rolprent is geïnspireer deur die gewilde Internet-sensasie Radioraps met Rikus de Beer as die befaamde Jonathan in die hoofrol. Ander bekendes in die rolverdeling sluit in: Anel Alexander, Jacques Bessenger, Frank Opperman en Lizz Meiring.

Jonathan vertel die storie van ’n jong man wat sy voete moet vind nadat hy sy ouerhuis verlaat. Dit is egter veel makliker gesê as gedaan, veral as ’n beeldskone meisie ter sprake is…

Wil jy een van die eerstes wees wat Jonathan op die silwerskerm sien? Beantwoord ons maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm en staan ’n kans om een van vyf dubbelkaartjies na die Jonathan-premier te wen!

Wanneer: Maandag, 14 November

Waar: Ster-Kinekor, Rosebank Mall

Tyd: 19:00

Reëls en voorwaardes geld.

Sluitingsdatum: 10 November 2016 om 24:00

