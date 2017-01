Wen dubbelkaartjies na die premiére van ‘Hoener met die Rooi Skoene’

Dis nie ‘n kinderstorie of ‘n feëverhaal nie. Ook nie ‘n drama nie. Nee, die nuwe fliek, ‘Hoener Met Die Rooi Skoene’, is ’n riller-komedie deur die bekende filmmaker, Koos Roets. En hy gaan kykers laat regopsit, ril en skater van die lag.

Bonnie is ’n ontvangsdame van die internasionaal bekende De Waal Teateragentskap. Terwyl sy een aand weer lustig voorklets op die foon, vermoor iemand haar baas, die suksesvolle, maar minder gewilde sakeman en impresario Du Toit de Waal (Deon Lotz).

Sy tref hom aan met ’n dolk in sy rug op die kantoortafel agter haar en skakel dan die polisie. Maar by nadere aanskoue van die bloeiende baas, word sy oudergewoonte flou. As sy met die flitslig van Konstabel Mickey Mentz (André Weideman) in haar oë bykom, is die lyk skielik skoonveld …

Jy kan een van vyf dubbelkaartjies na die premiére van Hoener met die Rooi Skoene in Johannesburg op 19 Januarie wen! Voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Sluitdatum: 11 Januarie 2017

Bepalings en voorwaardes geld.

Vraag: Deur watter bekende filmmaker is 'Hoener met die Rooi Skoene' gemaak? *

Naam *

Van *

Kontaknommer *

E-posadres *

Posadres *

Het jy die reëls en voorwaardes gelees? * Ja Nee

Mag rooi rose jou van enige spesiale aanbiedinge laat weet? * Ja Nee