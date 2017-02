Wen dubbelkaartjies na Paarl Ommiberg

Deel in parstydpret in die Paarl tydens die tiende Ommiberg-fees op Saterdag, 4 Maart. Van 10h00 tot 18h00 sal lede van die Paarl-wynroete sorg vir ’n onvergeetlike Bolandse ervaring met pret en plesier vir die hele gesin. Deelnemers wissel van ikoniese wynbestemmings tot boetiekprodusente en minder bekende familieplase en bied verskillende oes-aktiwiteite asook die unieke geleentheid om jongwyne in die kelder te proe.

Maak gebruik van die ongelooflike wynpromosies op die dag om jou wynversameling ’n hupstoot te gee. Bestudeer die program op www.ommiberg.co.za vir spesiale aktiwiteite soos vinoterapie, meesterproeklasse, wynversnitting en keldertoere. Vir die meer avontuurlustige buitelug entoesiaste is daar ook die Run the Vines-veldwedloop.









Kaartjies is aanlyn beskikbaar by www.webtickets.co.za teen R120 per volwassene. Kaartjies is ook op die dag by die onderskeie bestemmings beskikbaar teen R150 per persoon. Kinders onder 18 kry gratis toegang, mits hulle deur ’n volwassene vergesel word. Die Ommiberg-toegangskaartjie sluit in ’n stylvolle proeglas en gratis deelname aan aktiwiteite soos aangedui.

10 rooi rose-lesers kan elk dubbelkaartjies na vanjaar se Paarl Ommiberg wen! Beantwoord die vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.









Reëls en voorwaardes geld

Sluitingsdatum: 20 Februarie om 24:00

