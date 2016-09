Wen geskenkbewyse van SkinMiles deur Dr Alek

Skin Miles is die breinkind van Dr Alek Nikolic en die hooffokus is om velsorgprodukte van die hoogste gehalte aan klante te verskaf.

In Dr Alek se eie woorde:

“I not only want to offer everyone the ability to purchase quality skin care products that we have tested in my own practice for a number of years, but I also want to be able to offer these products at the most affordable price possible.”

Lees ook Dr Alek se 5 topwenke teen vel-veroudering.

Jy kan een van vyf geskenkbewyse ter waarde van R500 elk wen om op Skin Miles se produkte te spandeer. Besoek die webblad en aanlynwinkel vir meer besonderhede oor die verskeie produkte.

Sluitdatum: Vrydag, 14 Oktober 2016.

Bepalings en voorwaardes geld.

Wen geskenkbewyse van SkinMiles Naam *

Van *

Kontaknommer *

E-posadres *

Ek het die kompetisiereëls en -voorwaardes gelees en verstaan. * Ja

Mag rooi rose jou laat weet van enige spesiale aanbiedinge en nuus? * Ja Nee