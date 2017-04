Wen gesonde happies van Montagu

Omgee staan sentraal tot hoe Montagu Dried Fruit and Nuts besigheid doen en die jongste toevoeging tot hulle reeks van kwalititeitprodukte bou verder voort op hierdie tradisie. Montagu het ’n nuwe we care-reeks smulgoed bekendgestel wat spesifiek geformuleer is om aan die behoeftes van ’n moderne lewenstyl te voldoen.

Dit bestaan hoofsaaklik uit rou produkte en die wroegvrye we care-reeks is gemik daarop om te voldoen aan die vereistes van ’n besige en moderne leefstyl. Die produkte is spesifiek ontwikkel om aan verskeie hedendaagse behoeftes te voldoen, van dié vir ’n gesonde hart, sterk immuunstelsel en ’n hoë energie-mengsel, tot produkte wat breinkos verskaf en ’n spesiale ‘banting’-vriendelike mengsel vir diegene wat ’n hoë-vet-lae-koolhidraat-leefstyl volg.





Ses gelukkige lesers kan elk ’n Montagu we care-geskenkpak van R800 WEN! Elke geskenkpak bevat die volgende:

*Heart Friendly Mix

*Immune Support Mix

*High Energy Snack

*Brain Food Blend

*Banting Friendly Blend

Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld

Sluitdatum: 1 Mei 2017 om 24:00

