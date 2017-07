Wen handgemaakte skryfbehoeftes van Liberty Bespoke

Liberty Bespoke is die meesterbrein agter verskeie eksklusiewe skryfbehoeftes wat enige liefhebber van die geskrewe woord sal bekoor. Hulle het ’n passie vir storievertellery wat duidelik in elke stuk na vore kom. So ook is hulle bedagsaam teenoor die omgewing en druk hulle alle skryfboeftes op omgewingsvriendelike papier.

Hul jongste “Studio”-reeks bring hulde aan die kunstenaar deur ekspressiewe kwashale, spatsels, geometriese patrone en natuurelemente op hul ontwerpe aan te bring. Die helder kleurskema behels onder meer blospienk, donkergroen en akwatiese blou met koeverte wat by elk van dié kleure pas.

Alle Liberty Bespoke-produkte word in Suid-Afrika gedruk en met die hand by hul studio in Johannesburg aanmekaargesit.

Besoek libertybespoke.co.za vir meer inligting.

15 rooi rose-lesers kan elk ’n stel Liberty Bespoke kaarte en koeverte ter waarde van R165 elk WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld

Kompetisie sluit: 31 Julie om 24:00.

Vraag: Wat is die naam van Liberty Bespoke se jongste reeks skryfbehoeftes? *

Naam *

Van *

Kontaknommer *

Posadres *

Fisieke adres *

E-posadres *

Het jy die reëls en voorwaardes gelees? * Ja Nee

Mag rooi rose jou van enige spesiale aanbiedinge laat weet? * Ja Nee