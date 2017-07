Wen Jenna Clifford-oorbelle ter waarde van R550!

Jenna Clifford* het ’n eksklusiewe stel oorbelle spesiaal vir rooi rose se 75ste verjaarsdag ontwerp. Dié roos-motief is verteenwoordigend van beide rooi rose sowel as Jenna Clifford en haar tydlose styl.

Hierdie oorbelle is van Argentium Silwer (960) gemaak met ’n delikate roos wat meesterlik ontwerp is. Dit is die ideale verjaarsdaggeskenk, spesia Moedersdag-bederf, Kersgeskenk of sommer net iets spesiaals vir ’n geliefde familielid of vriendin. Boonop maak dié stel oorbelle deel uit van ’n drie-stuk reeks met ’n bypassende armband en halssnoer. Besoek ons rooirose.winkel om die volledige reeks te sien.

*Jenna Clifford is bekend vir haar luukse juwele wat oor die jare heen ’n bekende, huishoudelike naam regoor Suid-Afrika geword het.

*Foto’s deur Peter Whitfield.

Hoe om in te skryf:

1. Beantwoord die vraag wat op ons Facebook en Instagram-blaaie gevra is.

2. Maak seker dat jy vir rooi rose en Jenna Clifford op Facebook en Instagram volg.

3. Beantwoord die vorm hieronder.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit: 31 Julie om 24:00.

Naam *

Van *

Kontaknommer *

Posadres *

E-posadres *

Het jy die vraag op ons Facebook of Instagram-blad beantwoord? * Ja Nee

Volg jy vir rooi rose op Facebook en/of op Instagram? * Ja Nee

Het jy die reëls en voorwaardes gelees en verstaan? * Ja Nee

Mag rooi rose jou van enige spesiale aanbiedinge laat weet? * Ja Nee