Wen kaartjies na die Kaapstadse Blommeskou

Die jaarlikse Kaapstadse Blommeskou word vanjaar by die Kasteel van Goeie Hoop in Kaapstad gehou. As jy groen vingers het, is dié geleentheid beslis vir jou!

Besoekers kan uitsien na ’n eerstehandse voorskou van die jongste tuinmaak-giere, plant-kombinasies en ontwerpe vir buitelug-leefareas. So ook val die kollig op Suid-Afrika se plaaslike kos-gemeenskap en bring dié Blommeskou alles onder een dak saam.

Van die moet-doen aktiwiteite sluit in:

• Skou-tuine: soos wat besoekers die Kasteel-gronde betree, sal hulle met 20 van die land se top landskap-argitekte se ontwerpe gegroet word.

• Bloemiste: besoekers kan verskeie werkswinkels en voorskoue bywoon, asook deelneem aan die eerste MasterFlorist-kompetisie!

• Blomme in Kuns: in die Secunde Huis sal ’n uitstalling van verskeie kunswerke, elk geïnspireer deur die blommeryk, uitgestal word.

• Kwekerye en sade: ’n groot verskeidenheid van kwekerye en saad-maatskappye sal teenwoordig wees om hul meesterlike kennis te deel.

• Kaartjies beloop R150 (aanlyn by Computicket) en R180 (by die deur). per volwassene en R90 vir kinders tussen die ouderdom van 10-17 jaar.

Vir meer inligting gaan na www.capetownflowershow.co.za

