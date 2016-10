WEN kaartjies na KAMERS in Stellenbosch en Irene

KAMERS sal vanjaar tussen 1 en 6 November in Stellenbosch, en van 28 November tot 4 Desember in Irene plaasvind. Hierdie is die een plek wat jy eenvoudig móét besoek! Jy kan ’n stel dubbelkaartjies na een van dié twee uitstallings wen.