Wen luukse beddegoed van Lifson Products!

Lifson Products is ’n plaaslike vervaardiger van topkwaliteit beddegoed en kussings. Dié familie-besigheid is sedert 1994 ’n voorloper in die bedryf danksy hul verskeidenheid luukse produkte wat elk van eties verkrygbare materiaal vervaardig is. Boonop is Lifson Products se beddegoed geskik vir enige begroting, hetsy jy ’n duursame kombers vir jou hoofslaapkamer wil koop óf goeie kwaliteit beddegoed, teen ’n bilikke prys vir die kinders se kamers wil kry.

Vir ’n onvergeetlike nagrus is Lifson Products se Royal Comfort-reeks net die een vir jou. Dié reeks behels vere beddegoed en kussings wat almal met ’n twee jaar waarborg kom. Jy kan kies tussen egte gans-vere of ’n sintetiese stof wat die gevoel van ’n verekombers namaak.

Ongeag wat jy kies – jy kan verseker wees van goeie kwaliteit beddegoed wat jou in behoeftes sal voorsien. Besoek www.lifsonproducts.co.za vir meer inligting.

Een gelukkige leser kan ’n Royal Comfort-duvet met Hongaarse gansvere ter waarde van R3 486 WEN! *vir ’n koningin-grootte bed.

Sê of ons stelling na jou mening waar of vals is en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit: 8 Augustus om 24:00.

Waar of Vals: Alle Lifson Products-beddegoed word van eties verkrygbare materiale vervaardig. *

