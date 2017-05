Wen luukse sokkies van FALKE

Die FALKE Herfs/Winter-reeks word geken aan sy topkwaliteit kouse en sokkies wat deur wêreldwye mode-giere en ’n tikkie Suid-Afrikaanse flair geÏnspireer is. Dié klassieke en modieuse reeks word ook beskou as ’n deurbraak in die modewêreld vanweë die gehalte en luuksheid. Die jongste tegnologie word tydens die produksie van dié reeks gebruik en sorg vir die perfekte pas. Die verskeie ontwerpe het ook ’n muse in geologie, botanie en astrologie wat ’n aardse gevoel met spatsels van kleur vir dié reeks skep.

Vir meer inligting kontak FALKE SA by 021 951-2137.





15 gelukkige lesers kan elk ’n FALKE-geskenkpak van luukse enkelsokkies ter waarde van R300 WEN! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Elke geskenkpak bevat drie pare enkelsokkies. Elke paar is van ultra-fyn, Italiaanse gemersireerde katoen gemaak vir ’n ultra-luukse gevoel. Boonop is die breipatrone in lyn met die voorste modegiere wat dit perfek maak om enige uitrusting, elegant af te rond.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit op 12 Mei om 24:00.

