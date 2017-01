WEN luukse velsorgprodukte van R39 600

Soos die vel verouder, ondergaan dit verskeie strukturele veranderinge wat oor tyd heen ’n tekort aan elastisiteit en fermheid kan veroorsaak, terwyl dit ook die vel verdof. Gelukkig kan jy met Eucerin® se Elasticity + Fillerreeks jou vel weer ’n hupstoot gee en terugsit wat ouderdom uithaal.

Danksy die hoogs innoverende kombinasie van teenverouderingprodukte is dié reeks wetenskaplik bewys om die vel se struktuur te versterk, terwyl dit elastisiteit verbeter en plooie verminder. Meer spesifiek is die Arctiin-komponent daargestel om kollageen vinniger in die velselle te hernu, terwyl die Silimarien die vel beskerm en Hialuroonsuur enige diep plooie wegneem.

Skryf in en jy kan een van 36 Eucerin® Elasticity + Filler-geskenkpakke ter waarde van R1 099,97 wen. Elk van dié geskenkpakke bevat ’n Eucerin® Elasticity + Filler dag en nagroom (ter waarde van R349,99 elk), asook hul jongste toevoeging tot die reeks: die Eucerin® Elasticity + Filler gesigolie met Argan-olie (ter waarde van R399.99).

Besoek www.eucerin.co.za vir meer inligting.

Beantwoord die vraag en SMS jou antwoord, volle naam, adres en ID-nommer na 48409.

Vraag: Watter olie word in die Eucerin® Elasticity + Filler gesigolie gebruik?

SMS’e kos R1,50 elk, gratis sms’e geld nie. Reëls en voorwaardes geld.

Sluitdatum 28 Februarie 2017