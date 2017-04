Wen met African Lab Design

African Lab Design is ’n trots Suid-Afrikaanse handelsnaam wat deur hul aanlynwinkel en boetieks verskeie plaaslike produkte verkoop. Een van die inisiatiewe wat deur African Lab Design ondersteun word, is Lalela – ’n opvoedkundige, naskoolse kunsprogram wat daargestel is om die verskeie talente van hoë risiko jeug regoor Suid-Afrika te ontwikkel, terwyl dit ook ’n gees van entrepreneurskap onder hulle aanwakker.

Alles van kussingslope tot T-hemde, sakke, beursies en vele meer, vertoon van die kunswerke wat die leerders van Lalela maak. Elk van dié ontwerpe word deur African Lab Design in unieke produkte omskep wat oor hul verskeie platforms heen verkoop word. Sodoende word ’n gedeelte van verkope aan Lalela geskenk sodat dié inisiatief onderhou kan word.

Besoek die African Lab-webtuiste vir meer inligting oor Lalela en African Lab Design. Jy kan ook meer inligting op hul Facebook-blad kry.

3 Gelukkige lesers kan elk ’n African Lab Design-geskenkpak van R700 wen! Elke geskenkpak bevat die volgende:

• 1 x City Print 30 x 50 strooikussing van Lalela

• 1 x City Print-potloodsakkie van Lalela









Reëls en voorwaardes geld

Sluitdatum: 12 April 2017 om 24:00

Vraag: Watter naskoolse inisiatief word deur African Lab Design ondersteun? *

