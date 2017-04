Wen met Beaucience

Beaucience (uitspraak: “bo-si-ance”) is ’n trots Suid-Afrikaanse velsorg-reeks wat van natuurlike, organiese bestanddele gemaak word. Danksy ’n versameling van unieke peptiedes is Beaucience-produkte perfek om veroudering te bekamp, terwyl dit steeds sag op die vel is. Boonop is dit geskik vir albei geslagte! Besoek www.beaucience.co.za vir meer inligting.

5 rooi rose-lesers kan elk ’n Beaucience-geskenkpak van R2 000 WEN!

Elke geskenkpak bevat die volgende:

1x reissak

1x spieël

1x stel Beaucience grimmeerborsels

1x Botanical Cleansing Gel

1x Botanical Dag- en Nagroom

1x Botanical Masker

1x Botanical Tonikum

1x Botanical SPF 15 Dagroom

Reëls en voorwaardes geld

Sluitdatum: 10 April om 24:00

Vraag: Vertel ons van jou gunsteling verjaarsdag-herinnering. *

Naam *

Van *

Kontaknommer *

Posadres *

E-posadres *

Het jy die reëls en voorwaardes gelees? * Ja Nee

Mag rooi rose jou van enige spesiale aanbiedinge laat weet? * Ja Nee