Wen met OsteoEze

Dit is alombekend dat ’n aktiewe leefstyl ’n direkte invloed op die toestand van jou hart, gesondheid en selfs jou verstand het, maar min mense weet dat dit ook goed is vir jou gewrigte. Soos wat ons ouer word, kan ons probleme met ons gewrigte en spiere opdoen. En dit kan op sy beurt die oorsaak van verskeie ander kwale wees.

Tog is daar bewys dat gereelde oefening die ontwikkeling van gewrig- en spierprobleme kan voorkom. So ook kan dit jou help om op jou oudag meer mobiel te wees. Dit is egter baie maklik om spierbeserings op te doen wanneer jy ná ’n lang rustydperk weer jou oefenprogram opneem.

OsteoEze® Acute bevat aktiewe bestanddele wat kan help om jou gewrigte teen inflammasie en pyn te beskerm. So ook help die mengsel van bestanddele die liggaam om pyn en swelling weens verstuitings, verrekkings en beserings te verminder.

Voltooi die onderstaande vorm en jy kan een van drie gelukkige wenners wees wat ’n geskenkpak van OsteoEze® Acute ter waarde van R1 000 wen.

Sluitdatum: 2 Oktober 2016

Bepalings en voorwaardes geld.

