Wen met Vita Coco

Wat is lekkerder as ’n verfrissende drankie tydens die warm somersmaande? Koel af, hidreer jou liggaam en geniet die heerlike soet smaak van klapper met Vita Coco se reeks gesonde klapperwater! Dit is 100% natuurlik en propvol vitamiene, kalium en elektroliete. Boonop is Vita Coco beskikbaar in 4 heerlike geure!

Skryf in en jy kan 4 kaste Vita Coco-water wen. Beantwoord die maklike vraag en voltooi die vorm om in te skryf.

Bepalings en voorwaardes geld.

Sluitingsdatum: 24 Januarie 2017

VRAAG: WAT IS JOU TOPWENK OM GEHIDREERD TE BLY?

Naam *

Van *

Kontaknommer *

Posadres *

Fisieke adres *

E-posadres *

Het jy die reëls en voorwaardes gelees? * Ja Nee

Mag rooi rose jou van enige spesiale aanbiedinge laat weet? * Ja Nee