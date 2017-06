Wen ’n Barbie-geskenkpak van R1 800!

Ter viering van Vadersdag op 18 Junie deel Mattel, in samewerking met Barbie, ’n paar maniere hoe Pa’s ’n belangrike rol in hul dogters se lewens vervul.

Mattel het ’n studie onder 500 Suid-Afrikaanse Pappas, elk met ’n dogter/s onder 18, geloods. Hierdie studie deel die Top 20 dinge wat die deelnemer pa’s van hul dogters geleer het. So ook bewys dit dat meer as 87% van hierdie pa’s van mening is dat, wanneer hulle saam met hulle dogters speel, dit hul dogters se selvertroue beslis opbou.

Dit bring die stelling na vore dat pa’s ’n kardinale rol speel wanneer dit by die ontwikkeling van hul dogters se selvertroue, verbeelding en selversekerheid kom. Deur saam met hul dogters aan prettige aktiwiteite deel te neem skep pa’s ’n veilige omgewing waarin hul dogters hul eie foute kan maak terwyl hulle waardevolle lewenslesse by Pa leer.









