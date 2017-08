Wen ’n bobaas gietyster-pan en silikoon-handvatsel van Lodge alles ter waarde van R1 389!

Lodge is ’n Amerikaanse handelsmerk wat sedert 1896 topklas gietyster-panne vervaardig. Hul produkte word wêreldwyd geken aan hul hoë kwaliteit ontwerpe, lewenslange duursaamheid en veelsydigheid. Gebruik jou Lodge-pan om spek en eiers vir ’n luilekker ontbyt voor te berei, of gebruik dit om jou weeksaand groente in te rooster. Tog is dit nie net vir gebruik in die kombuis nie! Neem jou gietyster-pan saam wanneer jy gaan kamp – dit is perfek vir gebruik om die kampvuur.

Een KOOK-nuusbrief inskrywer kan ’n Lodge gietyster-pan (30 cm in deursnee) van R1 149 PLUS ’n silikoon-handvatsel van R240 WEN! Vertel ons hoe jy jou pan sal gebruik en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit: 15 Augustus om 24:00