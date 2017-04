WEN ’n Canon-drukker van R3 000

Die bekende handelsmerk, Canon, het onlangs ’n nuwe reeks drukkers bekendgestel! Dié drukkers, genaamd PIXMA, is daargestel om nie net jou alledaagse drukwerk met topklas kwaliteit af te handel nie, maar ook om jou foto’s op ’n professionele wyse te druk. Daar is drie drukkers in die reeks: die PIXMA G1400, PIXMA G2400 en die PIXMA G3400.

Die PIXMA G3400 is die indrukwekkendste drukker van die lot, met vermoëns om te skandeer, te kopieër en te druk. Boonop werk dit met hervulbare inkpotjies en kan dit selfs die ingewikkeldste drukwerk binne 60 sekondes afhandel.

Een gelukkige rooi rose-leser kan ’n Canon PIXMA G3400-drukker ter waarde van R3 000 wen! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

