Wen ’n geskenkbewys van The Linen Drawer

The Linen Drawer vervaardig top kwaliteit linne en bykomstighede van suiwer katoen. Hul topverkopers behels onder meer linne vir slaap- en badkamers, soos duvets, kussingslope, handdoeke en selfs japonne. Hulle bied ook ’n verskeidenheid van tafellinne soos servette en tafeldoeke. Al hul katoenprodukte het hipo-allergeniese eienskappe wat dit veilig maak om in enige huishouding te gebruik. So ook word hul beddegoed van die beste, natuurlike materiaal deur kundige kleremaaksters in die Paarl gemaak.

Vir meer inligting besoek linendrawer.co.za of skakel 021 872 0108.

