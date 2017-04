Wen ’n kopie van Francois van Coke se solo album, Hierdie is die Lewe.

In hierdie mal wêreld, waar daar nét soveel is wat mens kan beheer, is dit net liefde wat ons kan anker, vertroos en bymekaar hou.

Die wêreld is mal, ’n opregte ballade deur Francois van Coke, beklemtoon hierdie sentiment.

Sedert Francois se tweede solo album, Hierdie is die Lewe, vrygestel is het hierdie liedjie alom groot lof ontvang. Die wêreld is mal is die snit op die album wat die meeste kere afgelaai is sonder enige spesifiek gerigte bemarking.

Hierdie liedjie bring hoop en fokus op die liefde in tye waar dit maklik is om net die negatiewe te sien.

“Rommelstatus, die afgradering van ons kreditgradering, Zuma wat aan mag vasklou, Donald Trump is die president van Amerika, mense wat mekaar dood maak in die naam van geloof, kern dreigemente vanaf Noord-Korea… Die wêreld is mal, maar hopelik kan die mense naaste aan ons ons rasioneel hou,” sê Francois.

Wil jy meer hieroor lees? Ons het met Francois gesels om uit te vind waarom hy dink die wêreld mal is. Klik hier.

