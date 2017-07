Wen ’n LG 2.0 Titan-wasmasjien + OMO Auto-voorraad

LG stel die nuwe 2.0 Titan Classic bekend. Dit is die allernuutste familie-wasmasjien! Met behulp van TurboWash™-tegnologie voltooi dit ’n bondel wasgoed van 2 kg in minder as 20 minute. Jy het dus meer tyd om by belangriker dinge uit te kom.

Jy kan een van vier LG 2.0 Titan-wasmasjiene ter waarde van R6 999 elk, plus drie maande se OMO Auto-voorraad wen!

LG beveel OMO Auto aan vir moeilike vlekverwydering.

Voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Sluitdatum: 27 Augustus 2017

Reëls en voorwaardes geld

