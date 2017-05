Wen ’n luukse wegbreek na Excelsior Gastehuis

Die Excelsior Gastehuis, geleë op ’n werkende wynplaas, bied luukse verblyf in die hartjie van die Robertson Wynvallei. Met panoramiese uitsigte oor die Langeberge en wingerde, diep blou swembad en hartverwarmende hospitaliteit sal jou kuier by dié herehuis beslis vanuit die boonste gestoeltes wees. Boonop kan gaste die wynplaas te verken danksy verskeie bergfietsroetes en gholf karre en jy kan selfs jou eie wyn in die Excelsior-proekamer meng, verpak en benoem! Besoek Excelsior Gastehuis se Facebook-blad vir meer inligting.

Die prys:

’n Wegbreek van twee nagte vir twee by die Excelsior Gastehuis.

Wynproe

Meng, verpak en benoem jou eie wyn.

12 bottels wyn

Nagereg by die plaas deli

Totale waarde: R4 700.

Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit: 12 Junie 2017 om 24:00

Vraag: Watter bergreeks is naby die Excelsior Gastehuis geleë? *

Naam *

Van *

Kontaknommer *

Posadres *

E-posadres *

Het jy die reëls en voorwaardes gelees? * Ja Nee

Mag rooi rose jou van enige spesiale aanbiedinge laat weet? * Ja Nee