Wen ’n romantiese aandjie van lekker lag!

Een gelukkige paartjie kan ’n romantiese aandjie uit op die 31ste Oktober WEN!

Die prys sluit in:

Aandete by die Protea Fire & Ice Hotel in Menlyn

Eksklusiewe voorskou van “Jonathan” by Ster-Kinekor The Grove saam met uitgesoekte gaste

Komplimentêre drankies na afloop van die fliek by Protea Fire & Ice

Hotelverblyf vir die aand van die 31 Oktober

Ontbyt die oggend van die 1ste November by Protea Fire & Ice

Fire & Ice gee ook ’n komplimentêre chauffeur vir die paartjie vanaf die hotel na The Grove en sal hulle ook weer na afloop van die fliek oplaai

Meer oor “Jonathan”

Die bekroonde vervaardiger, skrywer en regisseur, Sallas de Jager, se jongste rolprent, JONATHAN, begin hierdie Desember landwyd in fliekteaters draai. Dit is die eerste keer dat de Jager sy hand aan komedie waag. De Jager is veral bekend vir periode-dramas soos Verraaiers, Roepman en meer onlangs, Free State, wat regoor die wêreld tydens filmfeeste vertoon is en ook ’n paar internasionale toekennings ontvang het.

Jonathan is geïnspireer deur die gewilde Internet-sensasie, Jonathan van Radio Raps-faam. Dit is ook Rikus de Beer – die man agter die skreeusnaakse en geliefde Jonathan-karakter – se debuut op die grootskerm.

“Suid-Afrikaners kan hulself regmaak vir ’n skreeusnaakse rolprent stampvol insidente wat jou nog gaan laat giggel vir weke na jy die film gesien het. Dis ’n komedie wat jou hardop sal laat lag, tesame met ’n coming-of-age storie waarby almal aanklank sal vind,” sê de Jager.

Behalwe vir Rikus de Beer sluit die rolverdeling bekroonde akteurs in, soos Brümilda van Rensburg, Paul Eilers, Anel Alexander, Jacques Bessenger, Eric Nobbs, Rika Sennett, Albert Pretorius, Frank Opperman, Lizz Meiring en Beate Opperman.

Jonathan word op 2 Desember 2016 in fliekteaters landwyd vrygestel.

