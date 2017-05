Wen ’n splinternuwe Samsung Galaxy S8-slimfoon

Die Galaxy S8 en S8+ het die grense van slimfoon-tegnologie oorskry met ’n kenmerkende Infinity Display wat gebruikers in staat stel om meer inligting op hulle skerm te sien met een oogopslag. Die grasieuse lyne en ergonomiese ontwerp (sien foto) laat die Galaxy S8 en S8+ nie net slim lyk nie, maar dit pas ook gemaklik in jou hand.

Die slimfoon is beskikbaar in ’n 5.8-duim of 6.2-duim-skerm met ’n verstommende 8MP F1.7-kamera aan die voorkant en ’n 12MP F1.7 Dual Pixel-kamera agter. Of jy nou verslaaf is aan selfies of ’n kranige fotograaf is, die Galaxy S8 en S8+ bevat ongetwyfeld een van die beste kameras beskikbaar op ’n slimfoon.

Het jy al ooit jou foon in die water laat beland? Dit gebeur met ons almal en dit is hoekom die slimfoon, soos sy voorsate, ook water- en stofbestand is. As jy lief is vir die buitelewe en daarvan hou om die natuur te verken, kan jy dit nou doen sonder om jou te bekommer oor jou foon wat nat kan word of krapmerke optel. Jy kan net daarop fokus om spesiale oomblikke vas te vang.

Ons leef in ’n era waar sekuriteit noodsaaklik is, en die ontwerpers van die Galaxy S8 en S8+ het dit in ag geneem met verbeterde biometriese vermoëns, wat jou toelaat om toegang tot jou slimfoon te beheer met jou oë of gesig, Jy kan ook ’n gevorderde Samsung KNOX 2.8-sekuriteitsplatform installeer vir ekstra gerustheid.

Indien jy ’n musiekliefhebber is, is daar ook goeie nuus, want as jy ’n Samsung-slimfoon of tablet koop, word jy outomaties ingeteken op gratis toegang tot die Google Play Music-diens vir 3 maande. Jy sal ook dubbel die hoeveelheid spasie in jou Music Locker hê om tot 100 000 liedjies te stoor.

Die Galaxy S8 en S8+ is beskikbaar in swart (Midnight Black), grys (Orchid Grey) en goud (Maple Gold). Die Galaxy S8 kos R15 499 en die Galaxy S8 kos R17 499.

Van die skerm tot die bykomstighede, die Galaxy S8 en S8+ is gemaak om te beïndruk, maar bied ook die werkverrigting om by te hou met die besige pas van jou lewe. Breek grense en bereik wat ander as onmoontlik sien met die nuwe Galaxy S8 en Galaxy S8+.

Samsung. A way of life.

Besoek die webblad vir meer inligting.

Jy kan wen! Beantwoord ons maklike vraag en voltooi die vorm om ’n moderne Maple Gold Samsung Galaxy S8 ter waarde van R15 499 te wen.

Sluitdatum: 31 Mei 2017

Bepalings en voorwaardes geld

Samsung Galaxy S8 Vraag: Wat is vir jou die belangrikste kenmerk van ’n slimfoon? *

Naam & van *

Kontaknommer *

E-posadres *

Fisiese adres *

Het jy die kompetisiereëls en -voorwaardes gelees en verstaan? * Ja

Mag rooi rose jou laat weet van enige spesiale aanbiedinge en nuus? * Ja Nee