Wen ’n wegbreek na die Faircity Quatermain Hotel

Die Faircity Quatermain Hotel is ’n statige, gesofistikeerde onderneming wat in die pragtige voorstad Morningside, in Sandton, versteek is. Die antiek-sjiek, Engelse dekor verleen aan dié hotel ’n gemaklike atmosfeer wat enige gas tuis sal laat voel. Hierdie vier-ster hotel is slegs 2 km vanaf Sandton City geleë en 27 km vanaf OR Tambo Internasionale Lughawe. Boonop is dit ook ’n klipgooi van die Sandton Gautrein-stasie, Sandton Konferensie-sentrum, hoofweë en allerlei winkelsentrums en restaurante.

Dié hotel het verskeie kamers wat strek van standaard tot luuks, asook asemrowende suites. Elke kamer het lugverkoeling en ekstra-lengte koningsgrootte beddens vir gemaklike verblyf. Daar is ook ’n pragtige tuin en oop, buitelug-spasies waar gaste ná ’n lang dag kan ontspan.

Vir meer inligting stuur ’n e-pos na [email protected]

Een gelukkige leser kan twee nagte se verblyf vir twee by die Faircity Quatermain Hotel WEN! Die prys sluit die volgende in:

Ontbyt en aandete*

Twee kaartjies na die Barnyard Theatre Rivonia

Vervoer na die Barnyard Theatre

Peuselhappies by die Barnyard Theatre

*Aandete word gereken teen R600 per aand.

Die prys is geldig tot 31 Desember 2017 en is slegs geldig vir verblyf op ’n Vrydag- en Saterdagaand.

Vertel ons van jou ideale wegbreek en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld

Kompetisie sluit op 14 Augustus om 24:00.

