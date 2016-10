WEN ‘N WESKUS-SPOGTROUE

Die Weskus is die ideale agtergrond vir julle troue, veral as jy die Togryersvlei Wedding Venue, Guest House and Accommodation as jou trou-en-onthaalplek kies. Dié pragtige plek is net 3.5 km buite Jakobsbaai en 20 minute vanaf Langebaan. Die prys sluit twee wittebrood-aande in die Gondwana Honeymoon Suite by die luukse Kwena Lodge in, insluitende fynproewer-etes, wildsritte en spa-behandelings. Bride&co sal sorg dat jy pragtig lyk in jou trourok ter waarde van R10 000. Danksy Obsidian Jewellery se geskenkbewys van R10 000 kan julle die trouringe kies wat jul harte begeer. Laat al die stresvolle troureëlings oor aan It’s ME on Main-troubeplanners oor sodat jy net op die opwinding van die spesiale dag kan fokus. Graham Beck sal vir die vonkelwyn sorg en Black Eagle Brewery sal van hul bier verskaf. Picture Booth sal ’n fotohokkie verskaf waar die gaste hulself kan laat afneem en House of Fine Cakes gaan die heerlikste troukoek bak.

Ingesluit by die prys:

• Togryersvlei Wedding Venue, Guest House and Accomodation sal die lokaal vir die onthaal, kos en eetgerei vir 60 gaste en ’n wittebrood-suite vir twee dae verskaf. Die prys van R34 000 kan van Junie tot Augustus 2017 benut word. www.togryersvlei.co.za

• Die Gondwana-wittebrood sluit in twee nagte se verblyf in die wittebrood-suite van Kwena Lodge met drie etes per dag, twee wildritte per dag, ’n private piekniek en ’n spabehandeling vir die bruidspaar van R20 000 in. www.gondwanagr.co.za

• Bride&co skenk ’n trourok ter waarde van R10 000. www.brideandco.co.za

• Obsidian Jewellery gee ’n geskenkbewys van R10 000. www.obsidianjewellery.co.za

• It’s ME on Main-troubeplanners sal help met die reëlings. Die waarde daarvan is R15 300. www.itsmeonmain-weddings.co.za

• Graham Beck verskaf 12 bottels Graham Beck Rosé 2010, asook twee ysbakke, twee voorskote en twee bottelstoppers ter waarde van R4 000. http://www.grahambeckwines.com/

• Black Eagle Brewing Co gaan 50 bottels bier skenk. Waarde R1 500. http://www.bebc.co.za/

• House of Fine Cakes sal ’n troukoek van R5 000 bak. www.houseoffinecakes.com

• ’n Fotohokkie van R3 000. www.thepicturebooth.co.za

Gaan loer in ons Oktober uitgawe hoe om in te skryf