Wen produkte vir jou sensitiewe vel van Laboratoire SVR

Laboratoire SVR is in 1962 deur die innoverende Franse aptekers, Simone en Robert Veret gestig. Met die doelwit om “pragtige velle” te skep, het dié vooruitstrewende velsorg-handelsmerk ontstaan en is hulle vandag veral bekend vir die effektiwiteit van hul produkte.

SVR het onlangs ’n splinternuwe reeks produkte, genaamd SENSIFINE, geloods. Hierdie reeks is in samewerking met ’n dermatologiese allergieë-spesialis ontwikkel en is spesifiek daargestel vir gebruik op reaktiewe, onverdraagsame veltipes. Dit is ook die eerste reeks velsorg-produkte wat 100% veilig is om op sensitiewe velle gebruik te word.Dit is te danke aan die feit dat SENSIFINE geen parfuum, parabene, alkohol, silikoon, kleursel, paraffien, minerale olies, allergene en preserveermideels bevat nie.

Drie lesers kan elk ’n Laboratoire SVR-geskenkpak van R890 WEN! Elke geskenkpak bevat die volgende produkte:

SENSIFINE DERMO-NETTOYANT (200ml)

SENSIFINE FLUIDE (40ml)

SENSIFINE EAU MICELLAIRE (200ml)

Vertel ons wat jou raad vir sensitiewe vel is en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Reëls en voorwaardes geld.

Kompetisie sluit: 22 Augustus om 24:00.